Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig
Der 16-Jährige kam auch bei der U17-WM zum Einsatz. Vorerst wird er als Kooperationsspieler bei Liefering auflaufen.
Der FC Red Bull Salzburg zieht einen Youngster vom FC Liefering in die Kampfmannschaft hoch.
Das gibt der Klub am Freitag bekannt. Der 16-jährige Filip Aleksic unterschreibt demnach bei den "Bullen" einen Vertrag bis 2029.
Aleksic spielte schon als Fünfjähriger in der Red-Bull-Akademie. Im Frühling kam er auch zu seinen ersten beiden Einsätzen für den FC Liefering.
Der Mittelfeldspieler gehörte auch dem ÖFB-Kader an, der bei der U17-WM im Winter mit dem zweiten Platz für Furore sorgte. Beim Turnier kam er in jedem Spiel außer dem Finale zum Einsatz.
Vorerst wird Aleksic als Kooperationsspieler beim FC Liefering spielen.