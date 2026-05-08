NEWS

Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig

Der 16-Jährige kam auch bei der U17-WM zum Einsatz. Vorerst wird er als Kooperationsspieler bei Liefering auflaufen.

Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig Foto: © FC Red Bull Salzburg
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg zieht einen Youngster vom FC Liefering in die Kampfmannschaft hoch.

Das gibt der Klub am Freitag bekannt. Der 16-jährige Filip Aleksic unterschreibt demnach bei den "Bullen" einen Vertrag bis 2029.

Aleksic spielte schon als Fünfjähriger in der Red-Bull-Akademie. Im Frühling kam er auch zu seinen ersten beiden Einsätzen für den FC Liefering.

Der Mittelfeldspieler gehörte auch dem ÖFB-Kader an, der bei der U17-WM im Winter mit dem zweiten Platz für Furore sorgte. Beim Turnier kam er in jedem Spiel außer dem Finale zum Einsatz.

Vorerst wird Aleksic als Kooperationsspieler beim FC Liefering spielen.

Mehr zum Thema

Ex-Salzburg-Boss will "Bullen" wohl Bobby Clark abkaufen

Ex-Salzburg-Boss will "Bullen" wohl Bobby Clark abkaufen

Bundesliga
6
Holt der LASK einen ÖFB-Teamspieler?

Holt der LASK einen ÖFB-Teamspieler?

Bundesliga
23
WAC droht Abgang von Schlüsselspieler

WAC droht Abgang von Schlüsselspieler

Bundesliga
6
SKN räumt bei Liga-Zwa-Auszeichnungen ab - Lustenau geht leer aus

SKN räumt bei Liga-Zwa-Auszeichnungen ab - Lustenau geht leer aus

2. Liga
2
Mehrere Interessenten für Altach-Profi

Mehrere Interessenten für Altach-Profi

Bundesliga
4
Ex-Salzburg-Coach Jaissle kommentiert Europa-Gerüchte

Ex-Salzburg-Coach Jaissle kommentiert Europa-Gerüchte

International
1
Mischt Salzburg mit? Ronaldo-Sohn denkt an Saudi-Abschied

Mischt Salzburg mit? Ronaldo-Sohn denkt an Saudi-Abschied

International
20

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg FC Liefering Transfermarkt 2. Liga Filip Aleksic