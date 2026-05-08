Die Wahl zum Tor des Monats April in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen Schwarz-Weiß Bregenz begeistert Florian Rieder (SV Austria Salzburg) die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 29-jährige Tiroler holt mit 83 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von seinen Teamkollegen Paul Lipczinski und Marinko Sorda.

Hier die fünf schönsten Tore im April: