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Cheftrainer Enengl verlässt Amstetten

Der 32-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Cheftrainer Enengl verlässt Amstetten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Patrick Enengl wird den SKU Amstetten im Sommer verlassen.

Wie die Amstettner bekannt geben, wird der 32-Jährige Cheftrainer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Demnach soll sich Enengl nach langen Gesprächen entschieden haben, einen neuen Weg einzuschlagen.

Enengl hat Amstetten im September 2023 übernommen. Seither konnte er in 87 Spielen einen Punkteschnitt von 1,26 holen.

Aktuell liegen die Niederösterreicher auf dem fünften Platz der ADMIRAL 2. Liga. In den letzten beiden Saisonspielen wird Enengl noch an der Seitenlinie des Klubs stehen.

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