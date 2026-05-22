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Leistungsträger verlängern Verträge bei der Vienna

Zwei Stammkräfte der Döblinger werden auch in der kommenden Saison auf der Hohen Warte zu sehen sein.

Leistungsträger verlängern Verträge bei der Vienna Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bernhard Unger und David Ungar bleiben beim First Vienna FC!

Der Zweitligist gibt die Verlängerung mit dem Duo am Freitagvormittag bekannt. Die Verträge der beiden wären ausgelaufen.

Bernhard Unger machte im Sommer 2024 den Schritt vom SK Rapid auf die Hohe Warte. Der Torhüter absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Spiele, blieb dabei elf Mal ohne Gegentor.

Ebenfalls seit Sommer 2024 steht David Ungar bei der Vienna unter Vertrag, damals wechselte er von der SV Ried nach Wien-Döbling. Aufgrund eines Wadenbeinbruchs im Herbst kam der 26-jährige Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison nur auf elf Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga.

"Zwei absolute Führungsspieler"

Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg sagt zu den Verlängerungen: "Mit Bernhard und David bleiben uns zwei absolute Führungsspieler erhalten, die auf und neben dem Platz enorm wichtig für unsere Mannschaft sind. Bernhard gibt uns mit seiner Konstanz und Ruhe im Tor große Sicherheit, während David nach seiner Verletzung eindrucksvoll gezeigt hat, wie wertvoll er für unser Spiel ist. Wir freuen uns sehr, dass beide ihren Weg weiterhin gemeinsam mit der Vienna gehen."

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