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Dein LigaZwa-Abo zählt: Welcher Klub gewinnt die Team-Challenge?

Sichere dir dein Saisonabo, unterstütze deinen Verein und verhilf deinem Klub zum Sieg bei der großen LigaZwa-Team-Challenge.

Dein LigaZwa-Abo zählt: Welcher Klub gewinnt die Team-Challenge?
Textquelle: © LAOLA1
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Die Saison 2026/27 in der ADMIRAL 2. Liga steht vor der Tür – und gemeinsam mit euch suchen wir den Klub mit der größten Fan-Unterstützung.

Die Challenge ist einfach: Sichere dir bis 31. Juli dein Saisonabo und sammle gemeinsam mit deinem Verein wertvolle Punkte. Der Klub mit den meisten gewerteten Abos gewinnt die Challenge und darf sich über einen besonderen Preis freuen.

Egal, ob du dein Abo bereits abgeschlossen hast oder dich erst dafür entscheidest: Jedes Abo zählt und bringt deinen Verein dem Sieg ein Stück näher!

Damit dein Saisonabo deinem Klub zugeordnet werden kann, wähle beim Abschluss einfach deinen Lieblingsverein aus. So sammelst du gemeinsam mit anderen Fans Punkte für dein Team.

Exklusive Zwarakonferenz-Doku für den Siegerverein

Der Gewinnerverein darf sich auf einen exklusiven Besuch der Zwarakonferenz freuen: Wir produzieren eine Kurzdokumentation mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen und zeigen die Menschen, Geschichten und Emotionen, die den Klub ausmachen.

Also: Worauf wartest du noch? Hol dir dein Saisonabo und hilf deinem Verein beim Kampf um die stärkste Fan-Base der LigaZwa!

Hol' dir HIER dein LigaZwa‑Abo für die Saison 2026/27 >>>

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