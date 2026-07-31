2. Liga heute im LIVE-Stream: ASK Voitsberg - SKU Amstetten

Auch Wiederaufsteiger ASK Voitsberg steigt am Freitagabend in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga ein.

Die Steirer empfangen zum Auftakt den SKU Amstetten (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Nach dem Abstieg zurück in die Regionalliga gelang den Voitsbergern in der abgelaufenen Spielzeit prompt der Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit.

Der SKU Amstetten hält sich hingegen seit acht Jahren in der zweithöchsten Spielklasse und möchte das auch ein neuntes Mal schaffen.

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2. Liga im LIVE-Stream: ASK Voitsberg - SKU Amstetten