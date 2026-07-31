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Heute 18:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: ASK Voitsberg - SKU Amstetten
Der Wiederaufsteiger aus der Steiermark empfängt zum Saisonauftakt der ADMIRAL 2. Liga den SKU Amstetten. Im LIVE-Stream:
Auch Wiederaufsteiger ASK Voitsberg steigt am Freitagabend in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga ein.
Die Steirer empfangen zum Auftakt den SKU Amstetten (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>
Nach dem Abstieg zurück in die Regionalliga gelang den Voitsbergern in der abgelaufenen Spielzeit prompt der Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit.
Der SKU Amstetten hält sich hingegen seit acht Jahren in der zweithöchsten Spielklasse und möchte das auch ein neuntes Mal schaffen.
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>