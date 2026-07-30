Zwarakonferenz

Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga mit Peter Stöger

Das Team der Zwarakonferenz und Experte Peter Stöger setzen sich auf den heißen Stuhl und versuchen, den Saisonverlauf der LigaZwa richtig vorherzusagen.

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Wie wird die Saison 2026/27 in der ADMIRAL 2. Liga verlaufen?

Fußball-Experte Peter Stöger und das Team der Zwarakonferenz geben ihre wohlüberlegten Einschätzungen ab.

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer wird Spieler der Saison? Wer sichert sich die Torjägerkrone? Wer wird Newcomer der Saison? Und was ist unser Hot Take?

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Diese Fragen und mehr werden im VIDEO beantwortet:

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