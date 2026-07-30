Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga mit Peter Stöger

Wie wird die Saison 2026/27 in der ADMIRAL 2. Liga verlaufen?

Fußball-Experte Peter Stöger und das Team der Zwarakonferenz geben ihre wohlüberlegten Einschätzungen ab.

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer wird Spieler der Saison? Wer sichert sich die Torjägerkrone? Wer wird Newcomer der Saison? Und was ist unser Hot Take?

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