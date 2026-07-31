Die 20 teuersten Transfers der Premier League

Die Premier League ist bekannt für Rekordsummen und Mega-Transfers - Jahr für Jahr toppt eine Transfersumme die andere.

Doch noch nie wurde in England so viel Geld für einen Spieler auf den Tisch gelegt wie in diesem Sommer. Der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool sprengte auch auf der Insel Rekorde. Jetzt haben die "Reds" den Wirtz-Wechsel sogar nochmal getoppt >>>

Anlässlich dazu haben wir die 20 teuersten Neuzugänge der Premier-League-Geschichte für euch gesammelt.