2. Liga: Aufsteiger werden künftig per Playoff ermittelt

Mit dem FC Wacker Innsbruck und Voitsberg treten kommende Saison zwei Aufsteiger in der ADMIRAL 2. Liga an, im Osten verzichteten die sportlich aufstiegsberechtigten Teams auf den Profifußball.

Entsprechend schied nur Zwangsabsteiger Austria Klagenfurt aus der ADMIRAL 2. Liga aus, Stripfing verabschiedete sich schon während der Saison.

Keine Fixaufsteiger mehr

Künftig wird es, wie der ÖFB in einer Aussendung erklärt, keine Fixaufsteiger mehr aus den Regionalligen geben. Durch die Reform ist die dritthöchste Leistungsstufe jetzt viergleisig, aus den vier Bewerben steigen zwei Teams auf. Entsprechend gibt es nur mehr zwei Absteiger aus der ADMIRAL 2. Liga.

Am Ende der Saison 2026/27 qualifiziert sich der jeweils bestplatzierte aufstiegsberechtigte Klub jeder dieser vier Regionalligen für die Aufstiegs-Play-offs zur 2. Liga. Per Losentscheid werden die vier Teams zu zwei Duellen zusammengestellt.

Die beiden Play-off-Begegnungen werden jeweils in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Gewinner dieser Duelle steigen anschließend in die 2. Liga der Saison 2027/28 auf.

Duelle werden ausgelost

Die Auslosung, wer gegen wen antreten muss, findet am 16. Juni 2026 um 10 Uhr statt. Die Aufstiegsplayoffs steigen dann am 1./2. Juni 2027 und das Rückspiel am 4./5. Juni 2027.

Die Unterteilung der Regionalligen läuft künftig so: Nord (Oberösterreich und Salzburg), Ost (Wien, Niederösterreich und Burgenland), Süd (Steiermark und Kärnten) sowie West (Tirol und Vorarlberg).