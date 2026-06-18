LigaZwa-Aufsteiger Voitsberg hat einen neuen Sportdirektor

LigaZwa-Rückkehrer ASK Voitsberg hat Sebastian Szvetits als neuen Sportdirektor präsentiert.

Damit wird sich David Preiß nunmehr voll seiner Aufgabe als Cheftrainer widmen. Preiß hatte neben seiner Rolle als Coach bis zuletzt auch jene als sportlicher Leiter inne.

Neo-Sportdirektor Szvetits arbeitete in der Vergangenheit als Spielanalyst beim SK Sturm Graz. Seit 2024 ist er beim ASK Voitsberg, wo er bislang als Analyst und Technischer Direktor tätig war.

"In den vergangenen beiden Jahren konnte ich den Verein, die Mitarbeiter und die Strukturen bereits sehr gut kennenlernen. In meiner neuen Rolle als Sportdirektor werden wir den eingeschlagenen Weg, den wir letzten Sommer eingeleitet haben, konsequent weiter fortführen", so Szvetits.

Voitsberg schaffte in der abgelaufenen Saison als überlegener Meister den Wiederaufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.