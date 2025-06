120 Bundesliga-Spiele: Wels holt erfahrenen Defensivspieler

Die "Einkaufstour" von Aufsteiger FC Hertha Wels ist noch nicht abgeschlossen: Nach der Präsentation von Josip Eskinja werden am Freitag zwei weitere neue Gesichter vorgestellt. Es sind die Neuverpflichtungen neun und zehn in diesem Sommer.

So wechselt Manuel Thurnwald zum Neo-Zweitligisten. Der 26-jährige Rechtsverteidiger hat für den SK Rapid und den SCR Altach insgesamt 120 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga absolviert. In der abgelaufenen Rückrunde kam er für den FAC in der ADMIRAL 2. Liga auf acht Einsätze.

"Das letzte halbe Jahr nach meiner langen Verletzung war alles andere als einfach. Umso mehr freue ich mich, in der kommenden Saison hier spielen zu dürfen, wieder zu 100 Prozent zurückzukommen und gemeinsam viele Siege zu feiern. Die Gespräche und das Vertrauen der Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin hoch motiviert und kann es kaum erwarten, allen zu zeigen, welche Qualitäten in mir stecken", sagt Thurnwald zu seinem Wechsel.

Dritter Neuzugang vom SV Lafnitz

Neben Thurnwald nehmen die Welser auch Torhüter Kilian Schröcker unter Vertrag. Zuletzt spielte der 23-Jährige bei Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz, wo er in der letzten Saison fünfmal zwischen den Pfosten stand.

Schröcker ist beim FC Hertha Wels nach Sebastian Feyrer und Andreas Radics der dritte Neuzugang vom SV Lafnitz.

"Wir freuen uns mit Kilian einen hervorragend ausgebildeten Torwart bei uns in Wels begrüßen zu dürfen. Durch seine Qualitäten im Torwartspiel und der Qualität mit dem Ball am Fuß passt er hervorragend in unser gesuchtes Profil. Außerdem konnte er auch schon Erfahrung in der 2. Liga sammeln", sagt Vorstand Sport Rene Swete.