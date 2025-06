Nächster Neuzugang beim SV Stripfing.

Der Zweitligist verpflichtet den französischen Angreifer Yoann Beaka von FCM Aubervilliers.

Der 21-Jährige spielte in der Jugend unter anderem für Paris FC, im Jänner 2025 wechselte er von AS Beauvais zu Aubervilliers. In der Championnat National 2, der vierthöchsten Liga Frankreichs, erzielte er in der abgelaufenen Saison in 27 Einsätzen sieben Tore.

Im Probetraining überzeugt

"Ich freue mich sehr, dem SV Stripfing und der österreichischen Liga beizutreten. Der Verein hat großes Interesse an mir gezeigt, und ich hoffe, dieses Vertrauen mit einer sehr guten Saison zurückzahlen zu können. Ich hoffe, mich schnell einzuleben und so schnell wie möglich Deutsch zu lernen", sagt der 1,95 Meter große Angreifer.

"Yoann ist ein großer, schneller Stürmer, der noch dazu technisch versiert ist. Genau das hat er im Probetraining auch gezeigt und uns überzeugt. Er bekommt bei uns die Zeit, sich an den Fussball in Österreich zu gewöhnen. Yoann hat großes Potenzial, wir wollen ihn in seiner Entwicklung unterstützen", so Stripfing-Sportdirektor Alexander Grünwald.

Diese ÖFB-Kicker sind ab Sommer 2025 vertragslos