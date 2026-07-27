Bayern-Star im Fokus von Saudi-Klub

Die Flügelspieler des FC Bayern stehen in diesem Transfersommer im Fokus.

Nachdem es zuletzt immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang von Michael Olise zu Real Madrid gegeben hat, sind nun Spekulationen um seinen Flügelpartner Luis Diaz aufgetaucht.

Laut der "L'Equipe" soll sich Al-Hilal aus Saudi-Arabien um die Dienste des Kolumbianers bemühen. Demnach soll der Klub ein erstes Angebot in Höhe von mindestens 70 Millionen Euro vorbereiten.

Damit würde er zum Rekordabgang der Bayern aufsteigen. Bisher teilen sich Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez und Robert Lewandowski den Rekord mit je 45 Millionen Euro.

Diaz offen für einen Wechsel

Der deutsche Rekordmeister sei nicht interessiert, den Flügelflitzer abzugeben. Der 29-Jährige selbst dürfte hingegen offen für einen Wechsel sein.

Diaz wechselte erst im vergangenen Sommer für 70 Millionen Euro von Liverpool an die Isar.

In München konnte er voll überzeugen. In seiner ersten Saison gelangen ihm in 51 Einsätzen 26 Tore und 23 Vorlagen.