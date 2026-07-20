Mit 25! Skispringer beendet überraschend Karriere

Überraschendes Karriereende im US-Skisprung-Team: Andrew Urlaub hat im Alter von nur 25 Jahren seinen Rücktritt vom Leistungssport bekanntgegeben.

Der US-Amerikaner gehörte seit 2016 dem Nationalkader an, debütierte im Jänner 2019 im Continental Cup und feierte im November 2020 seine Weltcup-Premiere.

Sein bestes Weltcup-Ergebnis gelang ihm im vergangenen Winter mit Rang 27 auf der Großschanze in Falun.

Fokus auf das Studium

Gegenüber dem US-Medium "Leadertelegram.com" begründete Urlaub seine Entscheidung folgendermaßen: "Ich werde immer dankbar sein für die Karriere, die ich hatte, aber in den letzten Jahren blieben meine Wünsche unerfüllt und es fiel mir schwer, Freude an dem zu haben, was ich tue."

Künftig möchte sich der 25-Jährige auf sein Studium der Sportmedizin an der University of Utah konzentrieren.

Dem Skisprungsport will er künftig in einer anderen Rolle erhalten bleiben: "Ich möchte dem Skispringen weiterhin verbunden bleiben und mich für das revanchieren, was es mir gegeben hat."

US-Team schrumpft weiter

Für das ohnehin kleine US-Weltcup-Team ist Urlaubs Rücktritt ein weiterer Rückschlag. Bereits im April hatte Teamkollege Decker Dean seine Karriere beendet.

Damit stehen den USA mit Kevin Bickner, Erik Belshaw, Jason Colby und Tate Frantz nur noch vier Weltcup-Skispringer zur Verfügung.