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Nach nur 16 Tagen! Maldini verlässt wohl Italiens Verband

Der Schritt soll eine Reaktion auf die Absage an Andrea Pirlo als Teamchef sein. Ihm wurden seine Russland-Connections zum Verhängnis.

Nach nur 16 Tagen! Maldini verlässt wohl Italiens Verband Foto: © IMAGO / Independent Photo Agency Int.
Textquelle: © LAOLA1
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Die Unruhe im italienischen Fußballverband nimmt kein Ende. Der Technische Direktor Paolo Maldini und Berater Leonardo sollen ihre Ämter niedergelegen - diese hatten sie erst vor 16 Tagen angenommen.

Das berichtet der Journalist Gianluca Di Marzio. Grund für die Entscheidungen von Maldini und Leonardo soll die Nicht-Nominierung von Andrea Pirlo als Nationaltrainer sein.

Pirlo galt als logischer Nachfolger von Gennaro Gattuso. Der Verband entschied sich aber gegen den 47-Jährigen, der derzeit den United FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten trainiert.

Connections nach Russland

Der Klub gehört einem russischen Milliardär, Pirlo hat einen Werbevertrag mit einem russischen Wettanbieter - für den er im Rahmen einer Autogrammstunde erst kürzlich in Moskau war.

Seine Beziehungen zum Land, das im Angriffskrieg in der Ukraine ist, dürften den Job als Nationaltrainer verhindert haben.

Maldinis Rücktritt soll eine Reaktion darauf sein, ihm könnte Giorgio Chiellini nachfolgen.

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