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Fenerbahce will noch vor Sturm-Duell Portugal-Star

Ziel des Klubs sei es, den Spieler noch vor dem möglichen Duell mit dem SK Sturm Graz vorzustellen.

Fenerbahce will noch vor Sturm-Duell Portugal-Star Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Der türkische Topklub Fenerbahce will 2026/27 wieder in die UEFA Champions League mitmischen. Dazu müssen die Türken erst einmal die Qualifikation überstehen. In der 2. Runde holte der Klub zuhause gegen Gornik Zabrze einen 1:0-Sieg.

In der nächsten Runde würde der Sieger des Spiels Sturm Graz gegen Hearts warten. Nach dem 4:0 im Hinspiel deutet vieles auf die Österreicher hin. Das Rückspiel steigt am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit Leao einig

Für das mögliche Duell mit dem österreichischen Vizemeister will sich Fenerbahce noch einmal verstärken.

Laut dem Transferinsider Gianlugi Longari habe man sich bereits mit Milan-Star Rafael Leao auf etwa zwölf Millionen Euro Jahresgehalt geeinigt. Man steige jetzt in Verhandlungen mit den Italienern.

Der Deal soll schnell gehen. "Beim Fenerbahçe ist das Ziel, den Transfer von Rafael Leao vor dem Spiel gegen Sturm Graz abzuschließen", erklärt der Journalist Volkan Demir bei "Tivibu Spor".

Das Hinspiel steigt bereits am 4./5. August. Leao hat in Mailand noch bis 2028 einen Vertrag und einen Marktwert von 50 Millionen Euro.

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