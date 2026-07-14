ÖSV-Adler meldet sich nach Horror-Verletzung zu Wort

Nachdem Niklas Bachlinger in der vergangenen Saison sein Weltcup-Debüt gab, sollte nun der nächste Schritt in seiner Karriere folgen.

Doch seine Ambitionen wurden von einem schweren Trainingssturz jäh gestoppt.

Er erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie sowie Verletzungen am Innen- und Außenmeniskus (zum Nachlesen >>>).

Bachlinger: "Stand nicht auf meiner 2026-Bingokarte"

Jetzt hat sich der 24-Jährige via Instagram erstmals nach seinem Sturz zu Wort gemeldet.

"Tja... was soll ich sagen. Ein gerissenes Kreuzband und zwei verletzte Menisken standen definitiv nicht auf meiner 2026-Bingokarte", so die ersten Worte unter seinem Post, der ihn auf Krücken zeigt. Die Verletzung sei "ein harter Rückschlag" heißt es weiter.

Doch sein Blick ist bereits wieder nach vorne gerichtet: "Jetzt heißt es: Reha, Geduld und harte Arbeit. Der Weg zurück wird hart, aber Aufgeben war noch nie eine Option."

Unter dem Post kommentierten mehrere bekannte Namen des Skisports, darunter Nina Ortlieb und Eva Pinkelnig. Der 24-Jährige muss sich nun in Geduld üben, auch ein komplettes Saison-Aus ist denkbar.