Nach Unfall mit Ex-Skistar: 30-Jährige gestorben

Eine deutsche Radfahrerin, die am 23. Juni in einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße über das Sellajoch im Trentino mit einem Motorrad zusammengestoßen war, das der frühere Südtiroler Skirennläufer Peter Runggaldier gefahren hatte, ist gestorben.

Nach dem Unfall wurde sie zunächst im Krankenhaus San Maurizio in Bozen behandelt und später in eine Klinik in Bayern verlegt.

Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen, wie Medien berichteten.

Erfolgreicher Skifahrer in den Neunzigern

Der 57-jährige Runggaldier war italienischen Medien zufolge auf der Passstraße zum Pordoijoch bei Canazei im Trentino mit dem Motorrad unterwegs gewesen und mit der Deutschen zusammengestoßen, die sich während ihrer Hochzeitsreise in Trentino aufhielt.

Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen. Auch Runggaldier hatte sich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Er wurde ebenfalls mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient geflogen.

Runggaldier feierte in den 1990er-Jahren zahlreiche Erfolge im Skiweltcup, vor allem in den Disziplinen Abfahrt und Super-G. In letzterer gewann der heute 58-Jährige 1995 den Weltcup. Bei der Weltmeisterschaft 1991 errang der Rennläufer die Silbermedaille in der Abfahrt.