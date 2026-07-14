Ofner, Sebastian OFN
Tirante, Thiago Agustin TIR
Heute 11:00 Uhr
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ATP-250 in Bastad heute LIVE: Sebastian Ofner - Thiago Tirante

Der Österreicher wird in der ersten Runde in Schweden vom Weltranglisten-61. gefordert. LIVE-Infos:

ATP-250 in Bastad heute LIVE: Sebastian Ofner - Thiago Tirante Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Bastad auf den Argentinier Thiago Tirante (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Gegen den 61. der ATP-Weltrangliste geht der Österreicher als Außenseiter ins Rennen. Zuletzt musste er sich beim Challenger in Braunschweig im Achtelfinale dem Spanier Daniel Rincon (ATP-205.) geschlagen geben.

Tirante scheiterte hingegen in Wimbledon in der ersten Runde an Fábián Marozsán aus Ungarn. In Schweden treffen die Konkurrenten erstmals aufeinander.

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