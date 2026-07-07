Schwere Knieverletzung bei ÖSV-Adler

Niklas Bachlinger wird aller Voraussicht nach einen Großteil der nächsten Skisprung-Saison verpassen.

Der 24-Jährige hat sich am Dienstag beim Training in Stams einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen. Zudem erlitt der ÖSV-Adler Verletzungen am Innen- und Außenmeniskus. Der Vorarlberger wird bereits am Mittwoch in Innsbruck operiert.

Der Junioren-Weltmeister im Einzel und Team hat vergangenes Jahr besonders im Rahmen des Sommer-GP auf sich aufmerksam gemacht, als er die Springen in Courchevel und Wisla gewann. In der Gesamtwertung belegte Bachlinger den dritten Platz.

Bei der Vierschanzentournee durfte Bachlinger als nationaler Springer in Innsbruck und Bischofshofen teilnehmen, schaffte es aber jeweils nicht in den zweiten Durchgang.