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Neuer Anlauf: Skisprung-Legende denkt noch nicht ans Aufhören

Trotz einer enttäuschenden Saison ist der 44-Jährige weiterhin "sehr motiviert". Sein Nationaltrainer gibt Einblicke in die weitere Karriereplanung des Altmeisters.

Neuer Anlauf: Skisprung-Legende denkt noch nicht ans Aufhören Foto: © GEPA
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Die Saison 2025/26 lief für Altmeister Simon Ammann alles andere als nach Plan.

Lediglich eine Top-20-Platzierung konnte der 44-Jährige herausspringen. Dennoch denkt die Schweizer Skisprung-Ikone noch nicht ans Aufhören.

In der kommenden Saison will Ammann einen weiteren Anlauf nehmen, mit dem Sprung in den A-Kader ist ihm jüngst ein erster Teilerfolg gelungen (zum Nachlesen >>>).

Im Interview mit dem Schweizer "Blick" gibt Nationaltrainer Bine Norcic einen Einblick in die Zukunftspläne des 44-jährigen Toggenburger: "Er ist sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass wir im Sommer weitere Schritte nach vorne machen können." Gemeinsam soll nun die kommende Saison geplant werden.

Die 10 ältesten Sieger im Skisprung-Weltcup

#10 - Dawid Kubacki (POL)
#9 - Piotr Zyla (POL)

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