Neuer Anlauf: Skisprung-Legende denkt noch nicht ans Aufhören

Die Saison 2025/26 lief für Altmeister Simon Ammann alles andere als nach Plan.

Lediglich eine Top-20-Platzierung konnte der 44-Jährige herausspringen. Dennoch denkt die Schweizer Skisprung-Ikone noch nicht ans Aufhören.

In der kommenden Saison will Ammann einen weiteren Anlauf nehmen, mit dem Sprung in den A-Kader ist ihm jüngst ein erster Teilerfolg gelungen (zum Nachlesen >>>).

Im Interview mit dem Schweizer "Blick" gibt Nationaltrainer Bine Norcic einen Einblick in die Zukunftspläne des 44-jährigen Toggenburger: "Er ist sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass wir im Sommer weitere Schritte nach vorne machen können." Gemeinsam soll nun die kommende Saison geplant werden.