Der EC-KAC gibt die Verlängerung von Clemens Unterweger bekannt.

Der Abwehrchef der Klagenfurter wird zumindest bis 2029 im Dresse der "Rotjacken" spielen. Der Osttiroler spielt schon seit 2018 beim Verein, zuvor war er bei den Graz99ers unter Vertrag.

Bislang stand der heute 34-Jährige in 475 Bewerbsspielen für den EC-KAC auf dem Eis, dabei erzielte er 193 Scorer (40 Tore, 153 Vorlagen). Das machte ihn in drei der jüngsten fünf Saisonen - auch in der abgelaufenen Saison 2025/26 zum punktbesten österreichischen Verteidiger der Liga.

Vier Mal stand Unterweger mit den Kärntnern in der Finalserie der win2day ICE Hockey League, 2019 und 2021 schaute der Titel heraus.

"Einer der stärksten Abwehrspieler Österreichs"

"Clemens Unterweger hat sich in den vergangenen acht Jahren zu einem der stärksten Abwehrspieler Österreichs entwickelt, er nimmt bei uns wie im Nationalteam nicht nur sportlich eine wichtige Rolle ein, sondern bringt auch große Führungsqualitäten mit", so General Manager Oliver Pilloni.

Es sei erfreulich, "dass er sich mit unserem Weg identifiziert und sich dazu entschieden hat, auch langfristig das Rotjacken-Trikot zu tragen."

Unterweger sagt: "Ich freue mich sehr, dass ich für drei weitere Jahre bei den Rotjacken bleiben darf. Meine Familie fühlt sich in Klagenfurt sehr, sehr wohl, daher war der EC-KAC hinsichtlich der Zukunftsplanung auch unsere oberste Priorität. Es ist sehr erfreulich, dass sich der Klub so intensiv um mich bemüht hat und mir auch für die Zukunft das Vertrauen schenkt. Ich werde in den kommenden Jahren wieder alles dafür geben, dieses Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzuzahlen."

Kaderplanung EC-KAC für die Saison 2026/27 (derzeitiger Stand):

Torhüter: Florian Vorauer (2027)

Abwehr: Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablattnig (2027), Clemens Unterweger (2029)

Angriff: Raphael Herburger (2027), Daniel Obersteiner (2028), Finn van Ee (2029), David Waschnig (2028)

Fixierte Abgänge: David Maier, Josh Teves, Luka Gomboc, Nolan Moyle, Marcel Witting