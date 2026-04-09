Ehemaliger Skisprung-Weltmeister trifft Karriereentscheidung

Auch wenn die großen Erfolge von Piotr Żyła schon eine Weile zurückliegen, hat sich der 39-jährige Pole bewusst gegen ein Karriereende entschieden.

Nach dem Karriereende von Kamil Stoch wurde auch über einen Abschied von Żyła aus dem Skisprung-Zirkus spekuliert. Doch der polnischen Presseagentur hat er nun seine Pläne offenbart: "Ich habe einen Plan für die nächste Saison. Ich werde definitiv springen. Ich plane nicht langfristig, sondern nur von Jahr zu Jahr. Ich bin dieses Sports noch nicht müde und möchte weiter Wettkämpfe bestreiten."

Żyła über Umbruch: "Es ist eine neue Situation"

Auch zum Abschied von Skisprung-Ikone Kamil Stoch hat sich der Weltmeister von 2021 und 2023 geäußert. "Kamil war unser Anführer. Er hat das Team getragen. Es wird sich sicherlich irgendwie auf das Team auswirken, aber schwer zu sagen, wie. Es ist eine neue Situation. Junge Leute werden nachrücken, aber ich hoffe, meinen Platz im Team zu behalten. Es wird wohl eine Mischung aus Alt und Jung sein", meint er.

Mit Klemens Joniak und Kacper Tomasiak haben zwei polnische Youngsters in der abgelaufenen Saison den Durchbruch geschafft. Für Żyła lief es hingegen bescheiden, nur dreimal landete er in den Top Ten.