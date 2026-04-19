Skisprung-Legende wird befördert

Trotz seiner bereits 44 Jahre war Simon Ammann in der vergangenen Skisprung-Saison mit Herzblut mit dabei.

Zwar konnte er sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren, dafür klassierte sich der Schweizer in der abgelaufenen Weltcup-Saison acht Mal in den Punkterängen.

Das hat nun zur Folge, dass Ammann für die kommende Saison vom Schweizer B-Kader in den A-Kader aufgestuft wird. Das bestätigt der Verband in dieser Woche.

Zuletzt ließ der vierfache Olympiasieger noch offen, ob er seine Karriere fortsetzen werde.

Ammann zuletzt 2018 am Weltcup-Podest

Neben Ammann bilden Sandro Hauswirth, Juri Kesseli und Felix Trunz den A-Kader der Eidgenossen. Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner Gregor Deschwanden ist der einzige Springer, der den Nationalteam-Kaderstatus genießt.

Deschwanden ist seit Jahren die unangefochtene Nummer eins im Schweizer Skisprung-Team. Ammanns letzte Podestplatzierung liegt mittlerweile bereits über acht Jahre zurück.

Insgesamt gewann Ammann in seiner Karriere 23 Weltcup-Springen, sprang 2009/10 zum Gesamtweltcup, wurde 2007 Großschanzen-Weltmeister sowie Doppel-Olympiasieger in den Jahren 2002 und 2010.