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Skisprung-Legende wird befördert

Für den vierfachen Skisprung-Olympiasieger gibt es für die kommende Saison ein Kader-Upgrade.

Skisprung-Legende wird befördert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Trotz seiner bereits 44 Jahre war Simon Ammann in der vergangenen Skisprung-Saison mit Herzblut mit dabei.

Zwar konnte er sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren, dafür klassierte sich der Schweizer in der abgelaufenen Weltcup-Saison acht Mal in den Punkterängen.

Das hat nun zur Folge, dass Ammann für die kommende Saison vom Schweizer B-Kader in den A-Kader aufgestuft wird. Das bestätigt der Verband in dieser Woche.

Zuletzt ließ der vierfache Olympiasieger noch offen, ob er seine Karriere fortsetzen werde.

Ammann zuletzt 2018 am Weltcup-Podest

Neben Ammann bilden Sandro Hauswirth, Juri Kesseli und Felix Trunz den A-Kader der Eidgenossen. Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner Gregor Deschwanden ist der einzige Springer, der den Nationalteam-Kaderstatus genießt.

Deschwanden ist seit Jahren die unangefochtene Nummer eins im Schweizer Skisprung-Team. Ammanns letzte Podestplatzierung liegt mittlerweile bereits über acht Jahre zurück.

Insgesamt gewann Ammann in seiner Karriere 23 Weltcup-Springen, sprang 2009/10 zum Gesamtweltcup, wurde 2007 Großschanzen-Weltmeister sowie Doppel-Olympiasieger in den Jahren 2002 und 2010.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#18 - Andreas Widhölzl (Österreich) - 18 Weltcupsiege

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