Chance für junge Spieler?

Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere.

Mehreren Spielern, vor allem jungen, bietet sich in den nächsten zweieinhalb Wochen die Chance, ihre Empfehlung für den WM-Kader abzugeben. "Es kommt viel nach", freut sich Verteidiger Bernd Wolf.

Der 20-jährige Ian Scherzer hätte bereits vor zwei Jahren beinahe den Cut geschafft, hinterlässt derzeit erneut einen guten Eindruck.

Seit dieser Woche darf Leon Kolarik (18) erstmals mitwirken, der heuer sein Premierenjahr in Nordamerika absolviert hat. Adrian Gesson (19) ist ebenso neu im Kreise des A-Teams. Felix Koschek (20) und David Waschnig (19) haben bereits Talentproben abgeliefert.

Gepaart mit den routinierten Peter Schneider und Dominic Zwerger sowie jenen Cracks, die vom designierten Meister Graz99ers noch zum Team stoßen werden, könnte sich ein spannender Mix aus Gegenwart und Zukunft ergeben.

Wie sehr ist das Team gereift?

Gerade jetzt macht sich Baders Ansatz, junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen und einfach einmal schwimmen zu lassen, bezahlt.

Jene Spieler, die für die Endrunde in der Schweiz infrage kommen, werden internationale Spiele in den Beinen haben. Das ist notwendig, unterscheiden diese sich doch deutlich von jenen im Liga-Alltag.

Zwangsläufig kann nun auch beobachtet werden, wie sehr das Nationalteam in den letzten Jahren tatsächlich gereift und zu einer Einheit zusammengewachsen ist.

Das Kommen der Nordamerika-Legionäre ist nie gesichert, der sogenannte "worst case" hätte schon viel eher eintreffen können. In dieser Hinsicht hatte Österreich in der Vergangenheit schlichtweg auch Glück.

Klassenerhalt primär, alles darüber hinaus sekundär

Die Erwartungen an das Nationalteam werden in der Öffentlichkeit jedenfalls gedrosselt werden.

Von einer neuerlichen Viertelfinal-Teilnahme zu träumen, wäre fahrlässig. Das wäre es auch gewesen, wenn Rossi und Kasper für die Titelkämpfe in der Schweiz zugesagt hätten.

Der Klassenerhalt ist und bleibt, worauf sich Österreich primär fokussieren muss. Auf dem Weg dorthin sind Erfolge gegen die beiden Auftaktgegner Großbritannien und Ungarn essenziell.

Alles darüber hinaus ist sekundär. Heuer umso mehr.