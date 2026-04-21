Salzburg: Ein Leistungsträger bleibt, drei Verteidiger gehen

Benjamin Nissner wird auch in der kommenden Saison für den EC Red Bull Salzburg auflaufen.

Der Wiener steht seit 2021 in Diensten der Red Bulls und hat seither 320 Pflichtspiele absolviert. Dabei sind ihm 262 Scorerpunkte (98 Tore, 164 Vorlagen) gelungen. Mit den Mozartstädtern konnte der ÖEHV-Stürmer bereits vier Meistertitel feiern.

Nicht mehr Teil der Mannschaft sind Connor Corcoran, Devante Stephens und Cole Krygier. Alle drei Legionärs-Verteidiger sind vor bzw. während der abgelaufenen Spielzeit nach Salzburg gekommen, haben sich jedoch nicht für ein weiteres Engagement empfohlen.

Der aktuelle Kader für die nächste Saison:

Torhüter: David Kickert, Atte Tolvanen

Abwehr: Lukas Hörl, Nash Nienhuis, Dennis Robertson

Angriff: Luca Auer, Florian Baltram, Mathias Böhm, Mario Huber, Benjamin Nissner, Michael Raffl, Thomas Raffl, Peter Schneider, Ali Wukovits