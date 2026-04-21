KAC: Entscheidung um Zukunft von Rekordmann gefallen

Sebastian Dahm bleibt beim EC KAC!

Wie die Klagenfurter am Dienstag offiziell bekanntgeben, bleibt der 39-Jährige auch kommende Saison im Verein.

Das Torhüter-Urgestein geht damit ab Sommer in seine siebte Saison mit den "Rotjacken". Dahm ist der KAC-Goalie mit den meisten Ligaspieleinsätzen (298) seit der Neugründung im Jahr 2000. Ergänzt wird das Goalie-Duo von Eigenbau-Spieler Florian Vorauer.

"Große Ehre"

Goaltending Coach Andrej Hočevar: "Wir sind sehr froh, dass Sebastian Dahm für eine weitere Saison beim EC-KAC unter Vertrag steht. Im abgelaufenen Spieljahr hat er einmal mehr bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Leadership ein äußerst wichtiger Faktor in unserer Mannschaft ist. (...)Die Einstellung, die Sebastian Dahm mit in unsere Kabine bringt, und seine Erfahrung, von der alle Mitspieler profitieren, sind essentielle Bausteine unseres Teams und einer hoffentlich neuerlich erfolgreichen Saison 2026/27."

"Es ist mir eine große Ehre, für ein weiteres Jahr Teil des EC-KAC sein zu dürfen. Wie jeder weiß, ist Klagenfurt für meine Familie und mich in den vergangenen sechs Jahren zu einem echten Zuhause geworden, hier fühlen wir uns wohl, hier sind wir gerne. Ich freue mich sehr darauf, weiterhin vor den besten Fans der Liga in der immer vollen Arena aufzulaufen und alles für Rot-Weiß zu geben", sagt Dahm selbst.