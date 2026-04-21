Edmonton Oilers Edmonton Oilers EDM Anaheim Ducks Anaheim Ducks ANA
Endstand
4:3
2:0 , 0:3 , 2:0
  • Jason Dickinson
  • Kasperi Kapanen
  • Jason Dickinson
  • Kasperi Kapanen
  • Troy Terry
  • Leo Carlsson
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Edmonton Oilers mit knappem Heimsieg zum Playoff-Auftakt

Mit zwei Vorlagen bei seinem Comeback sorgt Leon Draisaitl für positive Schlagzeilen. Die Senators stehen dagegen früh mit dem Rücken zur Wand.

Edmonton Oilers mit knappem Heimsieg zum Playoff-Auftakt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Edmonton Oilers sind mit einem 4:3-Heimsieg gegen die Anaheim Ducks in die NHL-Playoffs gestartet.

Ein Doppelschlag im ersten Drittel sorgt für die zwischenzeitliche 2:0-Führung der Gastgeber. Zunächst bringt Dickinson die Oilers in Front, genau eine Minute später besorgt Kapanen nach Vorlage von Draisaitl den zweiten Treffer.

Doch im zweiten Drittel schlagen die Gäste in Person von Terry (2x) und Carlsson zurück. Nach dem Ausgleich durch Dickinson Mitte des finalen Drittels, besorgt Kapanen erneut nach Draisaitl-Assist 1:54 Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer zum 4:3.

Der Sieg bringt den Oilers die 1:0-Führung in der Best-of-seven-Serie.

Senators unter Druck - Dallas Stars melden sich zurück

Die Ottawa Senators stehen nach der zweiten Niederlage gegen die Carolina Hurricanes bereits früh unter Druck. Die Senators gleichen beim 2:3 nach Verlängerung zunächst einen 0:2-Rückstand aus, kassieren in der zweiten Overtime aber den K.o. durch Martinook.

Minnesota Wild unterliegt den Dallas Stars mit 2:4, damit ist die Serie wieder ausgeglichen. Den Philadelphia Flyers bringt ein 3:0-Sieg gegen die Pittsburgh Penguins dagegen den zweiten Sieg.

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