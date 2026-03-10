-
Nach Alkoholvorfall: Finnland trennt sich von Skisprung-Trainer
Der Trainer musste bereits von den Olympischen Spielen vorzeitig abreisen, nun wird sein Vertrag nicht verlängert.
Umbruch im finnischen Skisprungteam!
Nach dem Alkoholvorfall bei den Olympischen Spielen wird der im Sommer auslaufende Vertrag von Trainer Igor Medved nicht verlängert. Das berichtet der finnische TV-Sender "Yle".
Wie mehrere Medien berichten, hat der Coach nach dem Sieg von Domen Prevc, seinem Landsmann, in der Unterkunft dieser wohl zu ausschweifend gefeiert.
Medved wurde daraufhin vorzeitig aus Italien nachhause geschickt.
Großer Erfolg in Lahti
Nach zuletzt schwierigen Jahren für sein Team konnten die Finnen (Antti Aalto/Niko Kytösaho) beim Super-Team-Bewerb auf ihrer Heimschanze in Lahti überraschend den dritten Platz holen.
Für Finnland war es der erste Weltcup-Podestplatz nach dem Sieg von Anssi Koivuranta in Innsbruck im Jahr 2014.
Medved war jedoch bereits nicht mehr dabei. Seit dem Vorfall werden die Springer von Lasse Moilanen betreut.