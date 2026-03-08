Tschofenig/Hörl triumphieren bei Super-Team-Bewerb

Österreich gewinnt den Super-Team-Bewerb in Lahti!

Ein überragender Daniel Tschofenig, tags zuvor Einzel-Sieger, und Jan Hörl triumphieren deutlich mit 21,8 Punkten Vorsprung vor Slowenien. Finnland überrascht mit Platz drei noch vor Deutschland und bejubelt erstmals seit zwölf Jahren einen Weltcup-Podestplatz.

Der Bewerb beginnt für Österreich schwierig. Hörl kommt bei seinem ersten Sprung auf lediglich 120 Meter. Damit ist das Team nach der ersten Gruppe auf Rang acht. Tschofenig kann als zweiter Springer mit einem Satz auf 129 Meter aber viele Punkte gutmachen und bringt das Team nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei, 6,5 Punkte hinter Slowenien.

Im zweiten Durchgang gelingt Tschofenig und Hörl der Sprung an die Spitze, der Vorsprung auf Slowenien mit Domen Prevc und Anze Lanisek beträgt sieben Punkte. Die Führung lassen sich die ÖSV-Adler im dritten und finalen Durchgang nicht mehr nehmen, Tschofenig springt weiter als Prevc.

Mitfavorit Japan wird bereits nach dem ersten Durchgang wie auch Kasachstan disqualifiziert. Der Ski von Ren Nikaido ist bei der Materialkontrolle für sein Gewicht um einen Zentimeter zu kurz.