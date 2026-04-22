Meillard-Lebensgefährtin verabschiedet sich aus Weltcup

Acht Jahre lang war Zoé Chastan Pressesprecherin des Swiss-Ski-Teams der Männer.

Ab der kommenden Saison wird die Lebensgefährtin von Slalom-Olympiasieger und -Weltmeister Loic Meillard allerdings nicht mehr in den Weltcup-Zielräumen anzutreffen sein. Das verkündet sie via Instagram.

Verabschiedung vom Team

"Leute, es war mir eine Ehre, euch zu unterstützen und mit euch zusammenzuarbeiten", schreibt Chastan.

Ihr Blick zurück in Zahlen:

249 Weltcup-Podestplätze, 12 olympische Medaillen, 21 WM-Medaillen und 18 Kristallkugeln.

Sie nehme "Erinnerungen und Emotionen" mit, "die für immer bleiben werden".

Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Corinne Suter und zahlreiche weitere Skistars kommentieren das Posting.

Wie Meillard nach den Olympischen Spielen verkündete, erwarten Chastan und er im Sommer ihr erstes gemeinsames Kind.

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