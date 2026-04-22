NEWS

Meillard-Lebensgefährtin verabschiedet sich aus Weltcup

Im Sommer erwarten Zoé Chastan und Loic Meillard erstmals Nachwuchs. Deswegen tritt Chastan nun auch als Pressesprecherin der Schweizer Männer zurück.

Meillard-Lebensgefährtin verabschiedet sich aus Weltcup Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Acht Jahre lang war Zoé Chastan Pressesprecherin des Swiss-Ski-Teams der Männer.

Ab der kommenden Saison wird die Lebensgefährtin von Slalom-Olympiasieger und -Weltmeister Loic Meillard allerdings nicht mehr in den Weltcup-Zielräumen anzutreffen sein. Das verkündet sie via Instagram.

Verabschiedung vom Team

"Leute, es war mir eine Ehre, euch zu unterstützen und mit euch zusammenzuarbeiten", schreibt Chastan.

Ihr Blick zurück in Zahlen:

249 Weltcup-Podestplätze, 12 olympische Medaillen, 21 WM-Medaillen und 18 Kristallkugeln.

Sie nehme "Erinnerungen und Emotionen" mit, "die für immer bleiben werden".

Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Corinne Suter und zahlreiche weitere Skistars kommentieren das Posting.

Wie Meillard nach den Olympischen Spielen verkündete, erwarten Chastan und er im Sommer ihr erstes gemeinsames Kind.

Bei Olympia: Meillard verkündet Baby-News>>>

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Nach 17 Jahren: Slalom-Spezialist verkündet Karriereende

Nach 17 Jahren: Slalom-Spezialist verkündet Karriereende

Ski Alpin
4
Wird Eliasch für FIS-Wiederwahl zum Armenier?

Wird Eliasch für FIS-Wiederwahl zum Armenier?

Ski Alpin
NHL-Playoffs: Canadiens verlieren ohne Reinbacher

NHL-Playoffs: Canadiens verlieren ohne Reinbacher

NHL
NHL: Colorado Avalanche bauen Serie gegen LA Kings aus

NHL: Colorado Avalanche bauen Serie gegen LA Kings aus

NHL
Kasper auf Krücken: "Schauen, dass mein Knie wieder gut wird"

Kasper auf Krücken: "Schauen, dass mein Knie wieder gut wird"

Eishockey
3
Ex-Skispringer nach Fahrradsturz schwer verletzt

Ex-Skispringer nach Fahrradsturz schwer verletzt

Skispringen
Diese Youngsters könnten mit dem ÖEHV-Team zur WM fahren

Diese Youngsters könnten mit dem ÖEHV-Team zur WM fahren

Eishockey
3

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Loic Meillard Swiss-Ski Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren