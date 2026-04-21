NEWS

Ex-Skispringer nach Fahrradsturz schwer verletzt

Der Slowene soll stark alkoholisiert gewesen sein. Sein Zustand sei mittlerweile "stabil".

Ex-Skispringer nach Fahrradsturz schwer verletzt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Robert Kranjec hat sich bei einem Fahrradunfall schwer verletzt.

Nach Angaben der slowenischen Behörden sei Kranjec auf die Gegenfahrbahn gekommen, prallte gegen den Bordstein und stürzte.

Dabei verletzte er sich schwer. Zuerst berichtete das Portal „slovenskenovice“, inzwischen wurde der Vorfall auch vom Verband bestätigt.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde Kranjec mit einem Hubschrauber in das Universitätsklinikum Ljubljana geflogen, wo er weiterhin behandelt wird.

Sein Zustand soll zwischenzeitlich sehr kritisch gewesen sein, sich mittlerweile jedoch gebessert haben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls soll der Skiflug-Weltmeister von 2012 zudem stark alkoholisiert gewesen sein.

Die einzigartige Karriere des Manuel Fettner

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Neuer Anlauf: Skisprung-Legende denkt noch nicht ans Aufhören

Neuer Anlauf: Skisprung-Legende denkt noch nicht ans Aufhören

Skispringen
Diese Youngsters könnten mit dem ÖEHV-Team zur WM fahren

Diese Youngsters könnten mit dem ÖEHV-Team zur WM fahren

Eishockey
1
Rossi bedauert WM-Absage: "Das wäre die Krönung gewesen"

Rossi bedauert WM-Absage: "Das wäre die Krönung gewesen"

Eishockey
6
KAC: Entscheidung um Zukunft von Rekordmann gefallen

KAC: Entscheidung um Zukunft von Rekordmann gefallen

ICE Hockey League
Edmonton Oilers mit knappem Heimsieg zum Playoff-Auftakt

Edmonton Oilers mit knappem Heimsieg zum Playoff-Auftakt

NHL
3
Salzburg: Ein Leistungsträger bleibt, drei Verteidiger gehen

Salzburg: Ein Leistungsträger bleibt, drei Verteidiger gehen

ICE Hockey League
1
Nach 17 Jahren: Slalom-Spezialist verkündet Karriereende

Nach 17 Jahren: Slalom-Spezialist verkündet Karriereende

Ski Alpin
4

Kommentare

Wintersport Skispringen Robert Kranjec