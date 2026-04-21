Ex-Skispringer nach Fahrradsturz schwer verletzt

Robert Kranjec hat sich bei einem Fahrradunfall schwer verletzt.

Nach Angaben der slowenischen Behörden sei Kranjec auf die Gegenfahrbahn gekommen, prallte gegen den Bordstein und stürzte.

Dabei verletzte er sich schwer. Zuerst berichtete das Portal „slovenskenovice“, inzwischen wurde der Vorfall auch vom Verband bestätigt.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde Kranjec mit einem Hubschrauber in das Universitätsklinikum Ljubljana geflogen, wo er weiterhin behandelt wird.

Sein Zustand soll zwischenzeitlich sehr kritisch gewesen sein, sich mittlerweile jedoch gebessert haben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls soll der Skiflug-Weltmeister von 2012 zudem stark alkoholisiert gewesen sein.