Wird heute der Meister der win2day ICE Hockey League 2025/26 gekürt? Zwischen dem HC Pustertal und den Graz99ers steht das möglicherweise schon entscheidende Spiel 4 auf dem Programm (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die ersten drei Spiele gingen mit 5:1, 5:1 und 5:2 deutlich an die Steirer. Es könnte somit der erste Triumph für die Graz99ers werden und zugleich der 16. Sieg in Folge.

Zudem hat das Team die Chance, im Finale unbesiegt zu bleiben. Das schafften seit 2000 fünf Mannschaften. Nur den Vienna Capitals und Salzburg gelang das "Sweep-Triple".

Für Pustertal spricht nicht allzu viel. Ein 0:3 im Playoff konnten bisher lediglich die Black Wings Linz im Jahr 2010 aufholen.

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