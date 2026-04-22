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Stecher über Eder-Rücktritt: "Da hört es sich bei mir auf"

Die Art und Weise, wie das Karriereende von Lisa Eder zustande gekommen ist, ärgert ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Stecher über Eder-Rücktritt: "Da hört es sich bei mir auf" Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Mit nur 24 Jahren und nach der besten Saison ihrer Karriere erklärte Skispringerin Lisa Eder in der vergangenen Woche völlig überraschend ihren Rücktritt.

Ein Mitgrund für diesen Schritt: Ihr Verlobter Manuel Fettner, der seine Karriere selbst erst kürzlich beendet hatte, konnte nicht wie von Eder gewünscht ins Trainerteam des ÖSV integriert werden.

Die 24-Jährige zog daraufhin einen Schlussstrich. Die Art und Weise, wie Eders Karriereende zustande gekommen ist, ärgert ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher:

"Wenn man Forderungen stellt und will, dass der ÖSV das dann zahlt, und nur dann mache ich weiter, da hört es sich bei mir auf", erklärt Stecher gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Fettner als Männer-Trainer wäre kein Problem

Eine Liebesbeziehung innerhalb einer Gruppe verstoße gegen die Compliance-Regeln, heißt es vom ÖSV.

Andernfalls könnte sonst "jeder mit seinem Partner daherkommen und sich den als Trainer wünschen. Das geht einfach nicht", sagt Stecher.

Der ÖSV-Sportdirektor führt weiter aus: "Wenn Manuel Fettner zum Beispiel bei den Herren als Trainer anfangen will, wäre das kein Problem, dann kann man darüber reden. Aber nicht in der gleichen Gruppe."

Die einzigartige Karriere des Manuel Fettner

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