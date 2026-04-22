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Wird Eliasch für FIS-Wiederwahl zum Armenier?

Johan Eliasch ist seit fünf Jahren Präsident des Ski-Weltverbandes. Um eine Wiederwahl zu ermöglichen, könnte er Zeitungsberichten zufolge kreativ werden.

Wird Eliasch für FIS-Wiederwahl zum Armenier? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wird FIS-Präsident Johan Eliasch kreativ, um seinen Posten zu behalten?

Diese Frage wirft vor einer möglichen Wiederwahl zumindest ein Artikel des Schweizer "Blick" auf. Mit Verweis auf einen Bericht von "NRK" heißt es, dass Eliasch vom armenischen Verband nominiert würde - dafür bräuchte er einen armenischen Pass.

"NRK" habe keine Antwort vom armenischen Skiverband diesbezüglich bekommen - und auch der schwedische "Expressen" wurde von Eliasch nicht mit einer Antwort bedacht.

"Ich habe keine Zeit, mit Expressen zu reden", soll seine Antwort gewesen sein.

Keine Unterstützung aus Schweden und UK

Der Hintergrund des Ganzen: Um Mitte Juni in Belgrad beim FIS-Kongress wiedergewählt werden zu können, braucht der 64-Jährige - wie alle Bewerber für das Präsidentenamt oder den FIS-Rat - die Befürwortung des nationalen Verbandes zur Kandidatur.

Der schwedisch-britische Doppelstaatsbürger Eliasch hat diese von beiden Nationen nicht, Großbritannien nominiert Victoria Gosling, Schweden Karin Mattson für den FIS-Rat.

Eliasch ist seit fünf Jahren im Amt und nicht unumstritten. Am Mittwoch wird die Liste aller Nominierten von der FIS veröffentlicht.

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