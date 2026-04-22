Ex-Finnland-Trainer nimmt zu Alkoholvorfall Stellung

Der ehemalige finnische Skisprungtrainer Igor Medved hat sich erstmal seit dem Alkoholvorfall (mehr dazu >>>) bei den Olympischen Spielen zu Wort gemeldet.

"Ich habe einen Fehler gemacht, für den ich mich entschuldigt habe", sagt er gegenüber dem Nachrichtenportal "Ekipa".

Zudem nimmt er zu der Verbandsentscheidung, den Vertrag mit ihm nicht zu verlängern und Lauri Hakola als neuen Chefcoach zu ernennen, Stellung: "Es passierte nicht während meiner Arbeitszeit und ich habe niemandem geschadet. Ob die Entscheidung des finnischen Verbandes zu hart war oder nicht, ist ihr Urteil", sagt er. Dennoch tue es ihm leid.

Medved übt neben der Entschuldigung aber auch Kritik. "Leider habe ich viele Dinge über mich gelesen, die nicht wahr sind. Aber darüber möchte ich lieber nicht mehr sprechen", erklärt er.

Zukunft vorerst offen

Wohin die Reise nun für ihn hingeht, steht noch nicht fest. Mit dem Job in Finnland hat er jedoch abgeschlossen. "Ich habe zwei gesunde Arme und Beine und mein Kopf sitzt an der richtigen Stelle. Also werde ich in der Lage sein, meinen Platz zu finden", sagt er.

Zudem sei eine Rückkehr in den Skisprungweltcup für ihn nicht zwingend erforderlich, er könne auch noch etwas anderes machen, als Skispringer zu trainieren.