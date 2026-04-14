Ex-Skispringer wird neuer Finnland-Trainer

Die finnischen Skispringer haben einen neuen Trainer.

Nach dem Alkoholvorfall bei den Olympischen Spielen von Igor Medved (mehr dazu >>>) hat die Nation am Montag Ex-Skispringer Lauri Hakola als neuen Coach vorgestellt.

Der 46-Jährige soll nicht nur die Leistung der Männer, sondern auch jene der Frauen übernehmen.

Zuletzt haben die Finnen auch mannschaftlich mit dem dritten Platz beim Superteam-Bewerb in Lahti aufgezeigt.

Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

"Ich denke, dass wir jetzt eine richtig starke Gruppe von Athleten haben und um sie herum formt sich ein exzellentes Team", sagt Hakola.

Er ergänzt: "Ich glaube, dass die Zusammenarbeit die Stärke dieser Gruppe sein wird. Was unsere Ressourcen angeht, ist die Situation wirklich gut, also gehe ich diese Herausforderung mit guter Laune an."