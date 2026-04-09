Er ist der neue Cheftrainer der Ski-Frauen im ÖSV

Johannes Zöchling wird neuer Cheftrainer der Ski-Frauen.

Der 46-jährige Niederösterreicher übernimmt mit 1. Mai 2026 offiziell die vakante Position und tritt damit die Nachfolge von Roland Assinger an.

Zöchling war über 14 Jahre in verschiedenen Funktionen im ÖSV tätig und arbeitete zuletzt erfolgreich als Trainer der norwegischen Technik-Frauen um Olympia-Silbermedaillengewinnerin Thea Louise Stjernesund.

Stecher und Mitter überzeugt

"Mit Johannes Zöchling haben wir einen Trainer gewonnen, der über viele Jahre hinweg bewiesen hat, dass er Athletinnen und Athleten erfolgreich weiterentwickeln kann. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner ruhigen Art einen sehr guten Zugang zu den Athletinnen finden wird", so ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Der sportliche Leiter Ski Alpin, Christian Mitter, freut sich über die Verpflichtung von Zöchling: "Johannes bringt fachliche Kompetenz und internationale Erfahrung mit. Er kennt die Strukturen im ÖSV und hat gleichzeitig wertvolle neue Impulse gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Trainerteam die richtigen Schritte setzen wird, um unsere Damen in allen Disziplinen konstant an die Weltspitze zu führen."

"Der Anspruch in Österreich ist hoch"

Johannes Zöchling selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe: "Es ist eine verantwortungsvolle Position, die ich sehr gerne annehme. Ich möchte sie in meiner gewohnten Art angehen - ruhig, zielstrebig und mit großem Engagement. Zudem bietet diese Rolle die Möglichkeit, wichtige Impulse im österreichischen Skisport zu setzen."

In der Anfangsphase wird der Fokus klar auf Analyse und Austausch mit den Athletinnen und dem gesamten Trainerteam liegen: "Der Anspruch in Österreich ist hoch – wir wollen regelmäßig um Podestplätze mitfahren. Dafür müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und gleichzeitig auch die Eigenverantwortung der Athletinnen stärken."

Zöchling wird bei den am Donnerstag startenden Österreichischen Meisterschaften auf der Reiteralm vor Ort sein und bereits erste Gespräche mit Athletinnen und Trainern führen.