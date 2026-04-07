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"War von mir enttäuscht" - Prevc äußert sich zu Ski-Missgeschick

Bei der Skiflug-WM machten sich die Ski des Slowenen selbstständig, nun spricht er über den Vorfall. Einen Tag zuvor warnte er noch selbst vor der Problematik.

"War von mir enttäuscht" - Prevc äußert sich zu Ski-Missgeschick Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Domen Prevc äußert sich nach Ende der Skisprung-Saison erstmals zu seinem Missgeschick bei der Skiflug-WM in Oberstdorf im Jänner.

Dort machten sich die Ski des slowenischen Überfliegers - er befand sich gerade bei der Kontrolle, während der Norweger Marius Lindvik bereits am Balken saß - im Teambewerb selbstständig und rauschten die Schanze hinunter.

VIDEO: Skier verloren! Prevc kostet Slowenien Medaille >>>

Prevc durfte daraufhin im ersten Durchgang nicht mehr an den Start gehen, Slowenien blieb daher eine Medaille verwehrt. Nun spricht der Gesamtweltcup-Gewinner erstmals mit dem polnischen Medium "weszlo.com" über das Ereignis.

Problematik war Prevc schon am Vortag bewusst

"Ich werde mich da nicht über mein Umfeld oder schlechte Entscheidungen beschweren. Ich war vor allem von mir selbst enttäuscht, nachdem ich nicht an den Start gehen konnte", wird er zitiert.

Zudem soll genau jenes Thema einen Tag zuvor bei der Teambesprechung von Prevc angesprochen worden sein. "Ich sagte, wir müssten auf die Skier oben auf der Schanze aufpassen, da ihnen leicht etwas passieren könnte. Dass wir jemanden dorthin schicken sollten, um sie zu bewachen", erklärt er.

Schnell wurde ihm der Fehler bewusst, als seine Ski sich auf den Weg nach unten machten. Seine Gedanken beschreibt er wie folgt: "Das kann doch nicht sein, dass ich es vermasselt habe."

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#18 - Andreas Widhölzl (Österreich) - 18 Weltcupsiege

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