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Nächster ÖSV-Adler verkündet Karriereende

Der 27-Jährige gewann vier Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften. Nun zieht er einen Schlussstrich.

Nächster ÖSV-Adler verkündet Karriereende Foto: © GEPA
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Der nächste ÖSV-Adler beendet seine Karriere.

Clemens Leitner zieht einen Strich unter seine Laufbahn als Skispringer. Das teilt der Tiroler auf Instagram mit. "Zeit für ein neues Kapitel!"

Im Februar habe er sich entscheiden müssen, seinen Traum, der beste Skispringer der Welt zu werden weiter zu verfolgen oder sich auf sein Studium und die berufliche Zukunft zu konzentrieren. "Heute freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich mich für Letzteres entschieden habe – und es fühlt sich absolut richtig an", so Leitner.

"Es ging nicht nur um die Sprünge"

Er gewann vier Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften. Unglaublich dankbar sei er für alles, was der Sport ihm gegeben habe, so Leitner. "Es ging nicht nur um die Sprünge, sondern um den ganzen Weg. Ich hatte das Privileg, so viele starke Konkurrenten kennenzulernen, die zu Freunden geworden sind – nicht nur aus Österreich."

Leitner weiter: "Es war eine unglaubliche Zeit voller Ehrgeiz, Jubel und Erfolg. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf das Leben jenseits der Schanze zu konzentrieren. Ich freue mich sehr auf mein Studium, meine zukünftige Arbeit und die neuen Herausforderungen, die vor mir liegen. Skispringen wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber ich bin bereit für den nächsten Sprung!"

Nach Daniel Huber, Peter Resinger und Manuel Fettner ist Leitner bereits der vierte ÖSV-Skispringer, der seine Karriere im Laufe der letzten Saison beendet hat.

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