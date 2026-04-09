Paukenschlag im Schweizer Speed-Team! Frauen-Trainer muss weichen

Veränderungen im Schweizer Speed-Team!

Wie der Verband bekanntgibt, ist Stefan Abplanalp in Zukunft nicht mehr Gruppentrainer der Frauen. Für ihn übernimmt Silvan Epp. Der 44-Jährige war bereits zwischen 2016 und 2018 Trainer der Weltcup-Speed-Fahrerinnen. Zuletzt arbeitete der Ehemann der Ex-Skifahrerin Andrea Ellenberger als Leiter der Sportart in der Sportmittelschule Engelberg.

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Abplanalp hat im Frühjahr 2025 von Langzeit-Coach Roland Platzer übernommen. Die Schweizer Ski-Frauen hatten diese Saison auch aufgrund der Ausfälle von Top-Athletinnen wie Lara Gut zu kämpfen.

Neue Rolle denkbar

"Das gesamte Betreuerteam um Stefan Abplanalp als Gruppentrainer hat eine äußerst anspruchsvolle Situation gut gemeistert, sonst wären Highlights wie die vier Podestplätze von Corinne Suter nach ihrer Zwangspause zu Saisonbeginn oder der erste Weltcup-Sieg von Malorie Blanc daheim in Crans-Montana nicht möglich gewesen", erklärt der Direktor Ski Alpin, Hans Flatscher.

Es gäbe allerdings die Möglichkeit, dass der 52-Jährige in einer anderen Position weiterbeschäftigt wird.

"Ich bin dankbar und stolz, wie wir als Team aus Athletinnen und Staff mit den Herausforderungen umgegangen sind und die Saison erfolgreich abgeschlossen haben. Ich werde mir nun die nötige Zeit nehmen, um die Gespräche mit Swiss-Ski über eine neue Rolle zu vertiefen und die Optionen sorgfältig auszuloten", merkt er an.