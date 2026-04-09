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US-Routinier verkündet sein Karriereende
Der Speed-Spezialist zieht mit 34 Jahren einen Schlussstrich hinter seine Karriere im alpinen Skisport.
Nach fast 200 Weltcuprennen ist Schluss.
Jared Goldberg (34) erklärt sein Karriereende. Von 2012 bis 2026 stand der US-Amerikaner 194 Mal am Start. Dabei erreichte er 2024 beim Super-G in Gröden einen Stockerlplatz. Dazu kommen zwei Teilnahmen an Olympia und fünf bei Ski-Weltmeisterschaften.
"Haha, ich gehe in Rente", schreibt der 34-Jährige in seinem Abschieds-Post auf Instagram: "Ich habe viel Zeit investiert und auf der Piste alles gegeben, was ich konnte. Ich bin mehr als bereit, im Leben weiterzukommen und etwas Neues zu beginnen."