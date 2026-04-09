NEWS

US-Routinier verkündet sein Karriereende

Der Speed-Spezialist zieht mit 34 Jahren einen Schlussstrich hinter seine Karriere im alpinen Skisport.

US-Routinier verkündet sein Karriereende Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach fast 200 Weltcuprennen ist Schluss.

Jared Goldberg (34) erklärt sein Karriereende. Von 2012 bis 2026 stand der US-Amerikaner 194 Mal am Start. Dabei erreichte er 2024 beim Super-G in Gröden einen Stockerlplatz. Dazu kommen zwei Teilnahmen an Olympia und fünf bei Ski-Weltmeisterschaften.

"Haha, ich gehe in Rente", schreibt der 34-Jährige in seinem Abschieds-Post auf Instagram: "Ich habe viel Zeit investiert und auf der Piste alles gegeben, was ich konnte. Ich bin mehr als bereit, im Leben weiterzukommen und etwas Neues zu beginnen."

Mehr zum Thema

Er ist der neue Cheftrainer der Ski-Frauen im ÖSV

Er ist der neue Cheftrainer der Ski-Frauen im ÖSV

Ski Alpin
3
Überraschender Rücktritt - US-Skihoffnung beendet Karriere

Überraschender Rücktritt - US-Skihoffnung beendet Karriere

Ski Alpin
1
VSV-Verteidiger beendet seine Karriere

VSV-Verteidiger beendet seine Karriere

ICE Hockey League
5-Punkte-Gala! McDavid bringt Oilers auf Playoff-Kurs

5-Punkte-Gala! McDavid bringt Oilers auf Playoff-Kurs

NHL
ÖEHV gewinnt ersten Härtetest der WM-Vorbereitung

ÖEHV gewinnt ersten Härtetest der WM-Vorbereitung

Eishockey
1
Karriereende? Das sagt NHL-Routinier Ovechkin

Karriereende? Das sagt NHL-Routinier Ovechkin

NHL
1
Neues siebenköpfiges Gremium für ÖOC-Athletenkommission gewählt

Neues siebenköpfiges Gremium für ÖOC-Athletenkommission gewählt

Wintersport

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Jared Goldberg Karriereende