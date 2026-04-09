US-Routinier verkündet sein Karriereende

Nach fast 200 Weltcuprennen ist Schluss.

Jared Goldberg (34) erklärt sein Karriereende. Von 2012 bis 2026 stand der US-Amerikaner 194 Mal am Start. Dabei erreichte er 2024 beim Super-G in Gröden einen Stockerlplatz. Dazu kommen zwei Teilnahmen an Olympia und fünf bei Ski-Weltmeisterschaften.

"Haha, ich gehe in Rente", schreibt der 34-Jährige in seinem Abschieds-Post auf Instagram: "Ich habe viel Zeit investiert und auf der Piste alles gegeben, was ich konnte. Ich bin mehr als bereit, im Leben weiterzukommen und etwas Neues zu beginnen."