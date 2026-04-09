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Favoritensieg bei österreichischen Meisterschaften in der Abfahrt

Für eine Überraschung sorgt Österreichs beste Riesentorläuferin.

Favoritensieg bei österreichischen Meisterschaften in der Abfahrt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nina Ortlieb kann ihre Weltcupsaison mit einem Sieg in der Abfahrt bei den österreichischen Meisterschaften krönen.

Sie gewinnt auf der Reiteralm 0,74 Sekunden vor Lena Wechner und Anna Schilcher (+1,02). Für Ortlieb ist es bereits der dritte Staatsmeistertitel. 2023 siegte sie in der Abfahrt und im Super-G in Hinterstoder.

Auch Nadine Fest ist zu Beginn gut dabei, sie ist bei der Zwischenzeit 0,19 Sekunden schneller als die Siegerin, fällt jedoch vor dem Ziel aus.

Ebenfalls mit dabei ist Julia Scheib. Die Riesentorlauf-Weltcupsiegerin geht als 29. aus dem Starthaus und wird Vierte. Sie nimmt zum ersten Mal seit 2019 an einer Abfahrt teil.

Ihr gelingt eine große Verbesserung gegenüber den Trainingsläufen, in denen sie 10,35 Sekunden beziehungsweise 2,53 Sekunden Rückstand hat. Für einen Podestplatz ist die Steirerin 43 Hundertstelsekunden zu langsam.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (Schweiz)
#19 - Michaela Dorfmeister (Österreich)

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