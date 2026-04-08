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ÖEHV gewinnt ersten Härtetest der WM-Vorbereitung

Das österreichische Eishockeynationalteam feiert im ersten Testspiel in Riga einen knappen Sieg.

ÖEHV gewinnt ersten Härtetest der WM-Vorbereitung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Perfekter Auftakt in die WM-Vorbereitung!

Das ÖEHV-Team setzt sich am Mittwochabend im ersten von zwei Tests in Riga gegen Lettland mit 4:3 durch.

Für das Team von Roger Bader treffen Rebernig (9.), Nissner (21.), Erne (29.) und Thaler (PP/38.). Dabei liegt Österreich zwischenzeitlich sogar 3:0 in Front, am Ende besorgt Thaler den Siegtreffer.

Bereits am morgigen Donnerstag testet Österreich erneut gegen Lettland. Weiter geht es in der WM-Vorbereitung dann am 16. April in Feldkirch gegen Italien. Wenige Tage später (23.4.) empfängt die ÖEHV-Auswahl in Wien Tschechien.

Das Interview mit Teamchef Roger Bader:

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