VSV-Verteidiger beendet seine Karriere

Der VSV verabschiedet sich von Mark Katic.

Der 36-jährige Verteidiger hängt seine Schlittschuhe nach 17 Jahren im Profigeschäft an den Nagel. Der kanadische Doppelstaatsbürger wurde von den New York Islanders im NHL-Draft 2007 gewählt, bestritt in der Saison 2010/11 elf Spiele auf der großen Bühne.

In weiterer Folge sammelte er umfangreiche Erfahrung in verschiedenen nordamerikanischen Ligen, ehe ihn sein Weg nach Europa (DEL, SHL, KHL) und schließlich nach Österreich führte.

Insgesamt drei Saisonen lief Katic für die Adler auf und absolvierte dabei 137 Spiele im blau-weißen Dress. In dieser Zeit erzielte er 6 Tore und steuerte 43 Assists bei, was insgesamt 49 Punkte bei einer Plus-Minus-Bilanz von +2 ergibt.