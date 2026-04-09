San Jose Sharks San Jose Sharks SJS Edmonton Oilers Edmonton Oilers EDM
Endstand
2:5
1:2 , 1:3 , 0:0
  • Macklin Celebrini
  • Kiefer Sherwood
  • Connor McDavid
  • Vasily Podkolzin
  • Jack Roslovic
  • Connor McDavid
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5-Punkte-Gala! McDavid bringt Oilers auf Playoff-Kurs

Mit fünf Torbeteiligungen führt Connor McDavid die Edmonton Oilers zum wichtigen Auswärtssieg über die San Jose Sharks.

5-Punkte-Gala! McDavid bringt Oilers auf Playoff-Kurs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mit drei Toren und zwei Vorlagen ist Superstar Connor McDavid der überragende Mann beim 5:2-Auswärtssieg der Edmonton Oilers über die San Jose Sharks.

Damit haben sich die Kanadier im Kampf um die NHL-Playoffs in eine gute Ausgangssituation gebracht. Aktuell rangieren die Oilers in der hart umkämpften Pacific Division auf Platz eins.

Mit seinem Gala-Auftritt schraubte McDavid seine Saisonbilanz auf 47 Tore und 86 Assists. Mit nun 133 Punkten schob sich der Angreifer in der Scorerliste an die Spitze.

Die Washington Capitals feierten zeitgleich einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg über die Toronto Maple Leafs und haben nun dieselbe Punkteanzahl wie Marco Kaspers Detroit Red Wings.

Die Buffalo Sabres stehen nach einem 5:3-Sieg über die New York Rangers an der Spitze der Atlantic Division.

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