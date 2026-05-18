Nach 15 Jahren: Slalom-Spezialist verlässt Head

Albert Popov wechselt zur neuen Saison die Skimarke.

Wie der Bulgare in einem Beitrag auf Instagram schreibt, verlässt er Head nach 15 Jahren: "Zusammen haben wir unglaubliche Momente geteilt, grandiose Höhen in meiner Karriere erreicht und Bulgariens zweiten Weltcupsieg in der Geschichte eingefahren."

Nun sei die Zeit für ein neues Kapitel reif. Auf welchen Skiern der 28-Jährige in der kommenden Saison an den Start geht, hat Popov noch nicht verraten.

Der Bulgare hat die vergangene Slalom-Saison auf dem 22. Rang abgeschlossen. Im Januar 2025 hat Popov in Madonna di Campiglio seinen ersten und bisher einzigen Weltcupsieg eingefahren.