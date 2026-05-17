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Peter Schneider Österreichs neuer Allzeit-Topscorer bei WMs

Der Neo-Kapitän des Nationalteams überholt mit seinen zwei Assists gegen Ungarn eine ÖEHV-Legende.

Peter Schneider Österreichs neuer Allzeit-Topscorer bei WMs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nicht nur mit dem beinahe sicheren, erneuten Klassenerhalt in der Top-Division wurde der Sonntag zum wichtigen Tag in Österreichs Eishockey-Geschichte.

Mit seinen zwei Assists beim 4:2-Sieg über Ungarn (Spielbericht>>>) machte sich Peter Schneider zum neuen Allzeit-Topscorer der Nachkriegszeit.

Mit nunmehr 14 Toren und 22 Assists hält er bei 36 Scorerpunkten und hat damit zwei mehr als Dieter Kalt (22 Tore, 12 Assists). Schneider brauchte dafür nur 44 WM-Partien, Kalt 75.

Zwar steht mit Friedrich Demmer noch ein Spieler vor Schneider in der Statistik, der allerdings hauptsächlich in der Vorkriegszeit aktiv war und dessen Leistung im modernen Eishockey damit nur schwer richtig einzuordnen ist.

So liefen die letzten 10 Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams

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