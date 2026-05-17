Doppelpacker Nickl: "Das hätte ich mir nicht erträumen können"

Der Schweiz-Legionär erzielte den Dosenöffner zum 2:1, danach folgte Nickls große Stunde auf der WM-Bühne. Deshalb meinte Bader auch: "Ich muss mich bei ihm noch entschuldigen. Wenn ein Verteidiger zwei Tore schießt, sollte er es normalerweise sein."

Der Schweizer sagte augenzwinkernd: "Es müssen schon drei Tore sein."

"Es war nervenaufreibend"

Letzlich war es Nickl egal, ob er den "Best Player"-Award einheimste oder nicht - der Sieg stand im Vordergrund.

Und der war hart erkämpft: "Es war nervenaufreibend", gestand der Klagenfurter. "Wir haben nicht unsere Einser-Partie gemacht, hätten in gewissen Bereichen einfach besser sein müssen."

Im ersten Drittel trat die ÖEHV-Auswahl zu verspielt auf, der zweite Spielabschnitt gehörte überhaupt ganz den Ungarn. "Wir hatten Glück, dass es nach 40 Minuten noch 1:1 gestanden ist", sagte der KAC-Akteur.

Sieg macht Doppelpack "noch schöner"

Vor den finalen 20 Spielminuten wurden in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Rot-Weiß-Rot spielte wesentlich strukturierter, brachte den Puck zielführend Richtung Tor - und belohnte sich dafür schließlich auch.

Nickls Tor zum 3:1 war bestimmt nicht das schönste, prallte vom Gesäß eines Ungarn ins Netz ab. Das kümmerte ihn aber kein bisschen: "Am Ende des Tages ist es mir wurscht. Wenn der Puck vom Hintern reinhüpft, passt das."