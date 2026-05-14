Abschied nach 23 Jahren: Italienerin sucht neue Ski-Marke

"Vom ersten Ski mit sechs Jahren bis heute", schreibt Roberta Melesi in einem offiziellen Instagram-Statement, in welchem sie sich von ihrem langjährigen Partner Rossignol verabschiedet.

Ihr ehemaliger Ausrüster werde immer einen "besonderen Platz in ihrem Herzen" haben. Nun sei es jedoch Zeit geworden, ein neues Kapitel zu schreiben. "Nun wartet ein neues Abenteuer."

Ihr neuer Ausrüster steht noch nicht fest. Zuletzt war Melesi auf Dynastar-Skiern unterwegs, die aber bekanntlich zur Rossignol-Familie gehören.

Im Jänner knapp am ersten Weltcup-Podest dran

Melesi erreichte in der vergangenen Saison mit Platz vier beim Super-G von Crans-Montana das beste Ergebnis ihrer Weltcup-Karriere.

Insgesamt fuhr die 29-jährige Speed-Spezialistin aus Italien in der vergangenen Weltcup-Saison elf Mal in die Punkte-Ränge.